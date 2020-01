Niccolò Bettarini figlio di Simona Ventura: come sta oggi dopo l’incidente? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questo articolo Niccolò Bettarini figlio di Simona Ventura: come sta oggi dopo l’incidente? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Niccolò Bettarini è il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il ragazzo è stato vittima di un brutto incidente: è stato accoltellato. come sta oggi? Niccolò Bettarini è il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura che purtroppo è stato lo sfortunato protagonista di una sfortunatissima vicenda nel 2018, ossia circa due anni fa, … Leggi la notizia su youmovies

zazoomblog : Stefano Bettarini racconta la telefonata dopo l’aggressione al figlio Niccolò - #Stefano #Bettarini #racconta -