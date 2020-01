New York, nuova legge consente agli animali domestici di essere sepolti con gli umani al cimitero (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo i cimiteri per i cani, la cremazione, la trasformazione delle ceneri in gioielli o in semi che possono creare nuove piante, ecco che ora a New York i proprietari di animali domestici potranno essere sepolti insieme ai loro amici umani all’interno dei cimiteri. Così da poter condividere l’eternità. A New York si sta pensando di cambiare le regole per quello che riguarda la sepoltura degli animali domestici. Secondo una nuova disposizione consente alle persone di poter essere sepolte insieme ai loro amici pelosi, all’interno di un normale cimitero per umani. Cani, gatti, ma anche altri pets, per la gioia di tutti i proprietari di animali domestici per cui questi son parte integrante della famiglia. La legge prevede che siano i singoli cimiteri a decidere, ma sapendolo prima le persone possono scegliere il luogo futuro di sepoltura, così da poter condividere ... Leggi la notizia su bigodino

