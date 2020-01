NBA 2019-2020: i risultati della notte (16 gennaio). Cadono a sorpresa Lakers e Celtics, Gallinari non basta ad OKC (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella notte appena trascorsa si sono disputate ben dieci partite valevoli per la stagione regolare NBA 2019-2020. Non sono mancate le sorprese: fanno rumore infatti le sconfitte interne di Los Angeles Lakers, Boston Celtics e Houston Rockets, mentre non sbagliano Miami Heat, Toronto Raptors e Dallas Mavericks. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto oltreoceano. Grossa sorpresa allo Staples Center dove gli Orlando Magic sorprendono i Los Angeles Lakers e li superano in volata per 118-119. La squadra leader della Western Conference interrompe così la striscia di nove vittorie consecutive: non bastano i 22 punti di Quinn Cook né la corposa doppia doppia (19 punti e 19 rimbalzi) del solito LeBron James, che sulla sirena sbaglia la tripla della possibile parità. Prestazione di grandissimo livello per Markelle Fultz, che nel finale prende per mano i propri compagni e chiude in tripla ... Leggi la notizia su oasport

