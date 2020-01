NBA 2019-2020: i risultati della notte (16 gennaio). Cadono a sorpresa Lakers e Celtics, Gallinari non basta ad OKC (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella notte appena trascorsa si sono disputate ben dieci partite valevoli per la stagione regolare... L'articolo NBA 2019-2020: i risultati della notte (16 gennaio). Cadono a sorpresa Lakers e Celtics, Gallinari non basta ad OKC proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

OA_Sport : NBA 2019-2020: i risultati della notte (16 gennaio). Cadono a sorpresa Lakers e Celtics, Gallinari non basta ad OKC - sportli26181512 : NBA, come è cambiata la lega negli ultimi 20 anni in due grafici. FOTO: Due grafiche del giornalista Kirk Goldsberr… - sportface2016 : #NBA , l'intero programma della notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio | Dieci le partite che si giocheranno,… -