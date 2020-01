Napoli, ragazzina disabile perde il regalo di Natale sul taxi: l’autista glielo ricompra (Di giovedì 16 gennaio 2020) Lo scorso 8 gennaio, una ragazzina disabile napoletana, affetta da Sindrome di Down, ha dimenticato su un taxi uno zaino contenente un regalo ricevuto per Natale, una calza della Befana piena di dolciumi e un foulard. Nonostante gli appelli, lo zaino non è stato ritrovato: allora un tassista, Enrico Romano, inventore dell'app Libertaxi, ha deciso di omaggiare la ragazzina di un regalo, recapitatole a casa. Leggi la notizia su fanpage

