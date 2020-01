Napoli, Museo Madre: si insedia il nuovo direttore Kathryn Weir (Di giovedì 16 gennaio 2020) insediata il nuovo direttore del Madre, il Museo di arte contemporanea di Napoli che fa capo alla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee presieduta da Laura Valente. Kathryn Weir è stata scelta lo scorso 11 dicembre per il ruolo che era di Andrea Viliani. “Kathryn è stata nominata all’unanimità da una commissione indipendente e libera, di cui ha fatto parte anche il direttore uscente Viliani, che ha accompagnato con grande professionalità questo traghettamento nella terza vita del Madre. Con Weir, il Madre sarà sempre più nel mondo”, sottoliena Valente. “Sono molto contenta di essere a Napoli, una città per me unica non solo in Italia ma in Europa – dice Weir – il Madre, che in questo ultimo periodo ha cambiato passo, ha una nuova visione progettuale che per me corrisponde alla realtà dell’arte di oggi. Nel 2015/2016 ho creato la ... Leggi la notizia su ildenaro

