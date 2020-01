Napoli, lettera minatoria al segr. del sindacato di Polizia Penitenziaria (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Prima il pacco bomba, poi le mail con tono minaccioso. Continuano le intimidazioni per Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria. Intimidazioni che hanno raggiunto l’apice con una nuova lettera minatoria, contenente all’interno due proiettili di arma da fuoco ed un messaggio di minacce dirette a lui ed alla sua famiglia. “Siamo di fronte ad un atto di pericolo imminente per la vita del nostro segretario e della sua famiglia che come tale richiede una risposta immediata ed adeguata, vale a dire all’altezza della gravità della minaccia”, si legge in un comunicato della PP. Di Giacomo è stato protagonista di una lunga campagna di mobilitazione per denunciare quanto accade nelle carceri campane, a partire da Poggioreale. Il segretario ha sempre combattuto contro la criminalità ... Leggi la notizia su anteprima24

