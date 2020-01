Napoli, le prime parole di Stanislav Lobotka sulla nuova avventura azzurra (Di giovedì 16 gennaio 2020) Dalla Slovacchia arrivano le prime parole di Stanislav Lobotka da giocare del Napoli. Il giocatore aveva parlato ai canali ufficiali della federazione circa il suo futuro. “È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma andrò in un club di qualità superiore, che ha obiettivi più importanti. E’ un passo avanti per me. Sono al settimo cielo, vado in club con grande storia e grandi tifosi. Qui la gente percepisce il calcio come una religione, cosa abbastanza diversa dalla Spagna. Inoltre, il Napoli partecipa ogni anno a competizioni europee e da questo punto di vista vedo un passo importante in avanti per la mia carriera. L’ho saputo pochi giorni prima della fine del 2019, quando sono iniziate le prime trattative. Non è stato facile trovare un accordo con Celta Vigo”. Il centrocampista ha ammesso di essere stato consigliato da Hamsik. “Cercherò di ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

