Napoli-Lazio (Coppa Italia) sarà libera: rischio scontri ultras (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La decisione è arrivata questo pomeriggio. La partita che il Napoli martedì sera giocherà contro la Lazio, valida per accedere alle semifinali di Coppa Italia sarà a porte aperte. I gruppi ultras della capitale potranno, senza restrizioni (a differenza della decisione assunta dal Viminale per la partita disputata dal Napoli a Roma in campionato) acquistare i biglietti per il settore ospiti. I posti riservati sono 2.000. Ma è allarme per l’ordine pubblico. I rapporti tra i napoletani e i laziali si sono incrinati negli ultimi mesi, dopo lo scontro che i partenopei hanno avuto con gli interisti il 26 dicembre dell’anno scorso a Milano, dove ha perso la vita Dede, il capo ultras del Varese. Laziali, interisti e varesini sono infatti gemellati. Da quel momento i rapporti si sono rotti. Non è che prima erano rose e fiori, ma dopo la tragica morte di ... Leggi la notizia su anteprima24

