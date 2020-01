Napoli, ennesimo gesto vandalico da parte di baby gang (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ennesimo gesto vandalico da parte di una baby-gang, stavolta in zona Capodimonte. Un gruppo di ragazzini ha spostato bidoni dei rifiuti lungo le strade della città, creando scompiglio. La denuncia è partita da una segnalazione fatta al Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli. È accaduto nella serata del 15 gennaio. Una baby gang composta in prevalenza da ragazzini tra i 9 e gli 11 anni, capitanata da un altro ragazzo un po’ più grande, si è resa protagonista di un atto vandalico trascinando un cassonetto della spazzatura in strada a Salita Morisani, Capodimonte. Soltanto l’intervento da parte di alcuni cittadini ha portato all’allontanamento da parte del gruppetto. “La situazione sta degenerando, le baby-gang sono fuori controllo, questi ragazzini credono di fare quello che gli pare senza alcun controllo ed ... Leggi la notizia su anteprima24

