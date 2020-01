Napoli, Demme: «Gattuso idolo. Esordio al San Paolo? Non vedo l’ora» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ecco le prime parole di Diego Demme, ultimo acquisto del Napoli: le dichiarazioni del centrocampista tedesco Intervistato dai canali ufficiali del club partenopeo, Diego Demme ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore del Napoli. Ecco le parole del giocatore prelevato dal Lipsia. SUL SUO NOME – «Mio padre ha scelto di chiamarmi Diego perché era un grande tifoso di Maradona. I tifosi sono un po’ pazzi ma in senso positivo. Mi ha detto che il Napoli è un grande club, sono felice di essere qui» SULLA CITTA’ E SUL SUO PASSATO – «Sono stato a Napoli già due volte, ho visitato la città. Adoro il cibo napoletano. Il mio posto preferito è il Lungomare. Il calcio è la mia passione e ora sto vivendo il mio sogno. Gioco da quando ho cinque anni e ora sono felice di vivere la vita da calciatore. La mia carriera è iniziata nelle giovanili dell’Arminia ... Leggi la notizia su calcionews24

