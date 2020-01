Napoli, 16enne accoltellato da baby gang (Di giovedì 16 gennaio 2020) E' accaduto al corso Garibaldi, all'altezza del Ponte di Casanova. La vittima non è in pericolo di vita Leggi la notizia su repubblica

