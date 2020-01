Naike Rivelli senza veli davanti al Duomo di Milano: la foto (Di giovedì 16 gennaio 2020) Piazza del Duomo a Milano ha subito una notevole quanto inaspettata svolta grazie alla sempre irriverente Naike Rivelli. La showgirl e figlia d’arte ha infatti dato il meglio di sé ancora una volta, mostrando uno dei monumenti simbolo d’Italia in accoppiamento al suo sensuale fisico da pin-up. La figlia ribelle di Ornella Muti ha di fatto condiviso una nuova foto su Instagram, dove è seguita e ammirata da circa 250 mila follower. Lo scatto in questione, dal tono decisamente osé, ha palesato per l’ennesima volta il corpo perfetto della 45enne a corredo della nota piazza lombarda. Naike Rivelli nuda davanti al Duomo Naike Rivelli ha lanciato in questo modo una nuova provocazione. La soubrette si è mostrata completamente nuda di spalle, mentre guarda da un balcone la meravigliosa Piazza Duomo del capoluogo meneghino. La 45enne non indossa dunque nulla, neppure un benché ... Leggi la notizia su notizie

