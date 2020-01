Municipio VI, Lega: presentata mozione sfiducia a presidente M5S (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Il fallimento del M5S e’ evidente a tutti, e non servirebbe un voto di sfiducia per attestarlo. Abbiamo pero’ deciso, firmando la richiesta di Consiglio straordinario, di promuovere in tale sede la sfiducia al presidente Romanella e a tutto il M5S. I motivi sono oltremodo evidenti: promesse non mantenute, stato di degrado assoluto del territorio, rifiuti fuori controllo, Rocca Cencia al collasso, manutenzione stradale e del verde pubblico inesistente.” “Avevano promesso la luna, ci hanno lasciato solo i crateri nelle strade. Per sfiduciare il presidente Romanella occorrono 13 voti, quindi c’e’ bisogno che qualcuno delle maggioranza si renda conto del disastro e in un gesto responsabilita’ prenda atto che nulla e’ stato realizzato di quanto dichiarato nel programma elettorale”. Lo dichiarano Claudio Durigon, ... Leggi la notizia su romadailynews

