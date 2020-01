Moto si schianta contro Auto, impatto frontale impressionante – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una Moto si schianta contro un’Auto in corsa a oltre 100km/h. Le immagini diffuse dalla polizia sono impressionanti e testimoniano quanto si sia andati vicini a una possibile tragedia Per la serie storie vere, fatti incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare di una tragedia sfiorata in Inghilterra E’ stata la stessa polizia del … L'articolo Moto si schianta contro Auto, impatto frontale impressionante – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

LibertaSicilia : Catania. Pusher tenta la fuga con la moto da cross, inseguito si schianta nella panchina del parco: arrestato - Lib… - GazzettinoDroga : Pusher sorpeso dai carabinieri scappa in moto e si schianta - NuovoSud : Catania, fuga in moto nel Parco per evitare la cattura: si schianta contro una panchina -