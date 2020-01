Mostra di Venezia, Cate Blanchett è la presidente della 77esima Biennale (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sara' l'attrice e produttrice Cate Blanchett a presiedere la Giuria internazionale del Concorso della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (dal 12 settembre 2020), che assegnera' il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. La decisione e' stata presa venerdi' 10 gennaio u.s. dal Cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera.Attrice e produttrice, amata dal pubblico e dai registi più famosi, Cate Blanchett nel 2018 è stata anche presidente di giuria al Festival di Cannes. Nella sua carriera grazie alle sue straordinarie interpretazioni ha vinto numerosi premi tra cui due Oscar, per "Blue Jasmine" di Woody Allen e "The Aviator" di Martin Scorsese e tre Golden Globe, oltre a molti altri riconoscimenti. Dalla saga de "Il Signore degli ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Tg3web : Gli oggetti trovati nelle tasche dei deportati nei campi di concentramento nazisti, in mostra all'università Ca' Fo… - ANSA_Lifestyle : Nella 77/a Mostra del Cinema di #Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre, #CateBlanchett sarà il presidente… - RiccardoAnton19 : RT @LaStampa: L’attrice: «Un privilegio e un piacere, è uno dei festival più suggestivi». -