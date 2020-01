Morto suicida l’attore Stan Kirsch, star della serie tv Highlander (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il mondo della televisione degli anni ’90 saluta un altro dei suoi protagonisti. È Morto a 52 anni Stan Kirsch, attore celebre per il ruolo nella serie Highlander. Secondi le fonti si è impiccato nella sua casa di Los Angeles. Trovato impiccato dalla moglie La tragedia è avvenuta l’11 gennaio 2020. Questo è il giorno in cui, secondo le fonti, la moglie di Stan Kirsch lo ha trovato impiccato in casa. La concreta ipotesi quindi è che si tratti di suicidio. Nato nel 1968 a New York, l’attore si era imposto soprattutto grazie alla partecipazione da comprimario alla serie tv Highlander, nella quale aveva un ruolo fisso. Stan Kirsh interpretava infatti Richie Ryan nella serie che si collegava direttamente al film Highlander – L’immortale, con Christopher Lambert e Sean Connery. Il ruolo che lo ha reso celebre Le sei stagioni della serie, andata in onda tra il 1992 e il 1998, ... Leggi la notizia su thesocialpost

BinaryOptionEU : Morto suicida #StanKirsch, star della serie '#Highlander' - infoitcultura : Stan Kirsch, morto suicida attore di Highlander/ La moglie 'grazie per l'amore' - nelenondelmondo : RT @Adnkronos: Morto suicida #StanKirsch, star della serie '#Highlander' -