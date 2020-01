Morto Pietro Migliaccio, addio al dietologo de “I fatti vostri”. Barbara Palombelli: “Lascia un vuoto immenso” (Di giovedì 16 gennaio 2020) È Morto a Roma Pietro Antonio Migliaccio, docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione, oltre che volto noto della televisione. Il professore è stato colto da un malore improvviso nella serata di mercoledì, al termine di una giornata di lavoro: subito è stato ricoverato in un ospedale romano ma è deceduto nella notte. Migliaccio è stato un pioniere della divulgazione scientifica sul tema della sana alimentazione in tv, diventando negli anni un punto di riferimento in numerose trasmissioni televisive: dal 21 settembre 2009 aveva una rubrica di nutrizione bisettimanale all’interno del programma “ I fatti vostri” in onda su Rai Due, di circa 12 minuti. Tanti i messaggi d’addio sui social, tra cui anche quello di Barbara Palombelli che ha voluto ricordarlo così: “La scomparsa del ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

