Morto il nutrizionista Pietro Migliaccio, dietologo in tv (Di giovedì 16 gennaio 2020) È Morto a 86 anni a Roma Pietro Antonio Migliaccio, docente in Scienza dell'alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell'Alimentazione, e volto noto della televisione. È stato pioniere della divulgazione scientifica sul tema della sana alimentazione. Il professore avrebbe avuto un malore improvviso ed è stato quindi ricoverato in un ospedale romano, dove è poi deceduto. La scomparsa è stata comunicata sul suo profilo Facebook. Migliaccio era nato a Catanzaro. Laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia, esperto in Auxologia. La sua pagina ufficiale è ricca di suggerimenti sull'alimentazione e diete: da quella adatta per la stagione estiva a quella per gli esami, da quella post vacanze a quella di San Valentino ... Leggi la notizia su tg24.sky

