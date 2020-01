Morto a 75 anni Rocky Johnson, il wrestler padre di The Rock (Di giovedì 16 gennaio 2020) La star del wrestling e il padre di Dwayne Johnson, Rocky “Soul Man” Johnson si è spento all’età di 75 anni nella notte tra il 15 e il 16 Gennaio 2020. L’inizio di questo nuovo anno è iniziato nel modo peggiore per la star del grande schermo conosciuta come The Rock che proprio pochi giorni … L'articolo Morto a 75 anni Rocky Johnson, il wrestler padre di The Rock proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

