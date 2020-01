Morte improvvisa, screening Fondazione Scifo nel ricordo di Melissa – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Battipaglia (Sa) – Esiste un killer silenzioso, subdolo, che si annida nel cuore di taluni bambini e che colpisce. Inesorabilmente. Patologie ‘invisibili’, difficilmente individuabili se non attraverso mirati ed approfonditi esami diagnostici, uccidono migliaia di bambini ogni anno in Italia. A Salerno è vivo e fa male il lutto per la Morte della candida Melissa La Rocca: la sedicenne fu stroncata in aula al liceo Da Vinci-Genovesi. Fondamentale diventa, allora, la prevenzione. In tal senso la Fondazione Emanuele Scifo, in collaborazione con le Università Isfoa e Popolare Universo Humanitas e l’associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’ organizzano per sabato 18, presso la sede del centro direzionale di Battipaglia, il corso gratuito di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare ca cura del ... Leggi la notizia su anteprima24

