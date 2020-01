Moreno Merlo all’attacco: "Dopo che molliamo la Caruso, diventiamo tutti gay” - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luana Rosato Duro attacco di Moreno Merlo a Paola Caruso Dopo il confronto tra la "Bonas" e Ivan Gonzalez nella Casa del Grande Fratello Vip 4 L’incontro tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso nella Casa del Gf Vip 4 ha permesso a Moreno Merlo di sferrare un nuovo attacco nei confronti della ex fidanzata. La relazione tra l’ex single di Temptation Island e la Bonas, com’è noto, è finita da tempo, ma continua a portarsi dietro una serie di strascichi. Tra loro, infatti, il tutto si è concluso in maniera abbastanza turbolenta con una serie di pesanti accuse reciproche che si sono lanciati a distanza nei salotti di Barbara d’Urso. Così, rivedendo la sua ex alle prese con un confronto diretto con il gieffino Ivan, Merlo ha colto la palla al balzo per continuare a commentare con velenosa ironia la “parabola televisiva” della showgirl. Paola e Ivan hanno avuto modo di chiarirsi riguardo ... Leggi la notizia su ilgiornale

ILAUDATI : Paola Caruso dopo Francesco Caserta e Moreno Merlo ora tocca a #ivan. Non sa più che inventarsi. #paolacaruso #GFVIP - ChieDiTv : Fatemi capire. Dopo la Ciociara, il padre del figlio e Moreno Merlo, stasera Paola Caruso entrerà, secondo i rumors… - theblondeguy1 : La Carus0 dice di tutti i suoi ex che sono omosessuali. Fece lo stesso con Moreno Merlo. Poraccitudine has no limit… -