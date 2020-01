Modena, collezionano e scambiano foto di nudo di ragazzine come fossero figurine (Di giovedì 16 gennaio 2020) Siamo a Modena, dove 6 giovani studenti delle superiori sono indagati ora per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Chiedevano foto di nudo alle amiche ignare, e le catalogavano come figurine da collezione. A rendere nota la notizia è l’edizione modenese del Resto del Carlino. Un gruppetto di 6 ragazzi, tutti studenti studenti delle … L'articolo Modena, collezionano e scambiano foto di nudo di ragazzine come fossero figurine proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

