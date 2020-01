Miriana Trevisan: la reazione dopo l’incontro tra Pago e Serena al GF Vip (Di giovedì 16 gennaio 2020) l’incontro tra Pago e Serena Enardu nella casa del GF Vip ha scatenato un’ondata di reazioni tra cui spicca quella di Miriana Trevisan, ex moglie del concorrente del reality. L’ex volto noto di Non è la Rai ha detto la sua sull’odissea sentimentale dei due, e in particolare sul gesto della Enardu nei confronti del cantante. Miriana Trevisan dice la sua su Serena Enardu Il confronto a sorpresa tra Pago e Serena Enardu, nella casa del Grande Fratello Vip, ha solleticato l’interesse del pubblico su quella che sarà l’evoluzione della loro (passata?) storia d’amore, la cui fiamma non sembra del tutto estinta. L’ex moglie di Pacifico Settembre, secondo quanto riportato da diverse testate tra cui Il Giornale, avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini che, quest’anno, è il conduttore del format. Le parole dell’ex ragazza di ... Leggi la notizia su thesocialpost

DomenicoMazzil5 : RT @MIRIANA_TREV: Accogliere ciò che viene e lasciare andare ciò che va. Le foglie cadono gentilmente e lasciano spazio alle foglie nascent… - infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Miriana Trevisan: “Al posto di Serena Enardu non sarei entrata nella Casa per il confronto con Pago. An… - infoitcultura : Miriana Trevisan dalla parte di Pago: 'Serena non doveva entrare nella Casa' -