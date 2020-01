Ministro Bellanova a Benevento, Calabrese: “Si sburocratizzi il settore agricolo-occupazionale” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Apprendiamo della prossima visita a Benevento del Ministro dell’Agricoltura Bellanova. Come Forza Italia le rivolgiamo un istituzionale benvenuto augurandoci che l’appuntamento sia proficua occasione di confronto e di aggiornamento sui reali problemi del territorio. E non una mera passerella”. Ad intervenire Pasquale Calabrese, Responsabile del Dipartimento “Agricoltura” in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento. “Sono tante e diverse le questioni che si potrebbero e dovrebbero sottoporre all’attenzione dell’esponente del Dicastero. Innanzitutto la necessità di aversi tempi di risposta celeri per quel che riguarda il ristoro dei danni patiti in occasione degli ultimi eventi alluvionali che hanno colpito gran parte del territorio sannita. Al di là, tuttavia, ... Leggi la notizia su anteprima24

