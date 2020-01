Mindhunter: Netflix ha lasciato scadere i contratti del cast, la terza stagione nel limbo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Netflix ha liberato il cast di Mindhunter, per il momento non è prevista una terza stagione dello show perché David Fincher è impegnato in altro progetti, ma mai dire mai. Netflix ha lasciato scadere i contratti del cast di Mindhunter, la terza stagione della serie firmata da David Fincher è nel limbo e potremmo non vederla mai sulla piattaforma streaming. In realtà Netflix è possibilista. Pur avendo deciso di liberare il cast composto da Holt McCallany, Jonathan Groff e Anna Torv, la piattaforma streaming non esclude un futuro ritorno dello show e spiega: "Al momento David Fincher è focalizzato sulla regia del suo primo film Netflix, Mank, e nella produzione della seconda stagione di Love, Death & Robots. Potrebbe tornare a occuparsi di nuovo di Mindhunter in futuro, ma per ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Mindhunter: Netflix ha lasciato scadere i contratti del cast, la terza stagione nel limbo) Playhitmusic - - GamingToday4 : Mindhunter stagione 3 incerta, David Fincher “potrebbe rivisitare” la serie Netflix in futuro - LucaGalizia : @cris_cersei Orphan’s Black è addirittura una serie anti globalista, consigliatissima. The Man in the high Castle s… -