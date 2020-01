Minaccia bambine per ottenere foto erotiche su Facebook | 41enne arrestato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un uomo di 41 anni originario di Palermo è stato arrestato per estorsione e pedopornografia. A denunciarlo è stata la famiglia di una ragazza di 12 anni del Salento, dopo aver scoperto i ricatti e le minacce ricevute dalla figlia. Insieme alla 12enne, però, sarebbero circa 20 le vittime minorenni in tutta Italia. Come riportato … L'articolo Minaccia bambine per ottenere foto erotiche su Facebook 41enne arrestato proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

