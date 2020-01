Milano: polizia ferroviaria arresta donna di 27 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Milano, 16 gen. (Adnkronos) - La polizia ferrovia ha identificato e arrestato in Stazione Centrale a Milano una cittadina bosniaca di 27 anni. La donna, colpita da un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, deve scontare una pena a quattro anni di reclusione. Leggi la notizia su liberoquotidiano

SkyTG24 : Pompieri accerchiati a Milano in via Gola, perquisizioni della polizia: 9 indagati. FOTO - Elisabe94838092 : RT @DSantanche: Occupano senza diritto le case Aler (cosa che alla sinistra non crea problemi, a me si!), poi a Capodanno avrebbero appicca… - Carmen36051956 : RT @GiancarloDeRisi: Milano, blitz della polizia: aggredirono i pompieri a Capodanno Dall’alba di questa mattina perquisizioni tra via Gola… -