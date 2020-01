Milano, cassiera sventa una rapina impietosendo il ladro (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Milano, una cassiera ha fatto valere le sue convinzioni, più della forza. Chiedendo al ladro di non comportarsi in quel modo, ha evitato una rapina Fonte foto: (firenzetoday.it) A Milano, una commessa ha rischiato di essere aggredita, per difendere i soldi della cassa, del supermercato dove lavora. Per fortuna, il rapinatore a cui si era rifiutata di dare i soldi, ha avuto poco tempo ed ha deciso di scappare. Leggi anche: Barbara D’Urso: fans in rivolta per il video con Matty il biondo La storia della coraggiosa cassiera che ha chiesto al ladro di allontanarsi Fonte foto: (cdt.ch) È successo a Milano, dove poco dopo le 19, una cassiera del supermercato, Picard, ha rischiato davvero grosso per far allontanare un rapinatore. Per fortuna, l’uomo sulla quarantina, è stato poi costretto ad allontanarsi, grazie ad una cliente entrata dopo di ... Leggi la notizia su chenews

Lucia2713 : Questa #cassiera di #Milano del #Tg1 di stasera è da encomio solenne!! - AdriJuve64 : Cassiera sventa una rapina parlando al rapinatore: «Ti servono soldi? Anche a me, ma non faccio queste cose» - VerreLuciano : >> CHE CORAGGIOOOO!!! << CASSIERA A MILANO SVENTA UNA RAPINA PARLANDO AL RAPINATORE: 'PERCHE' FAI QUESTO? TI S… -