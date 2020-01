Milan, Reina si confessa: il retroscena del portiere spagnolo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il portiere Pepe Reina ha da poco lasciato il Milan, approdando all’Aston Villa. Ma ad Onda Cero, un sito di informazione spagnolo, ha rivelato il motivo per cui decise di firmare con i rossoneri. “Firmai con il Milan perché Gigio Donnarumma doveva essere ceduto, ma alla fine poi rimase. Ho fatto del mio meglio anche per aiutare Gigio nella sua crescita. Il Milan è un po’ in difficoltà, ma tornerà ai suoi livelli”.L'articolo Milan, Reina si confessa: il retroscena del portiere spagnolo CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

AntoVitiello : Reina molto vicino dall'Aston Villa, il portiere spagnolo sta per anticipare la chiusa del contratto col #Milan #reina #astonvilla #milan - AntoVitiello : Conferme pure dal Milan, Reina in prestito all'Aston Villa - AntoVitiello : Il #Milan per sostituire #Reina sta scegliendo tra 3 portieri, tutti dalla Premier. Potrebbe arrivare uno tra #Hart… -