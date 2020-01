Milan, Begovic: «Qui per portare il club al successo. Donnarumma…» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il portiere del Milan Begovic si è presentato ai tifosi rossoneri: «Sono qui per portare il club al successo. Donnarumma? Uno dei migliori al mondo» Il Milan ha presentato ufficialmente Asmir Begovic, trasferitosi in prestito secco dal Bournemouth durante il mercato di gennaio. Queste le parole del portiere in conferenza stampa: «È stato incredibile il benvenuto che mi è stato dato. Vediamo cosa mi darà il club nei prossimi mesi». LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «L’obiettivo è quello di portare il club al successo. Dobbiamo giocare ogni partita e dare tutto per questa società. Donnarumma è molto bravo tra i pali, sono qua per spingerlo. È uno dei migliori al mondo e raggiungerà molti successi. Ibrahimovic? È un grande leader e ci darà una grossa mano», ha concluso Begovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

