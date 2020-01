Migranti, carovana dall’Honduras: ma la strategia di Trump funziona (Di giovedì 16 gennaio 2020) Centinaia di Migranti hanno formato nei giorni scorsi una nuova “carovana” dalle parti di San Pedro Sula, in Honduras, e si stanno dirigendo verso il confine meridionale degli Stati Uniti. Secondo l’Associated Press, alcuni Migranti avrebbero già raggiunto il confine con il Guatemala. Il neo presidente del Guatemala Alejandro Giammattei ha dichiarato che lascerà transitare i Migranti ma non i minorenni: “Chiederemo i documenti ai genitori o ai loro tutor nella carovana e, se non li hanno, verranno rimandati in Honduras. Dobbiamo proteggere i diritti dei bambini”, ha detto Giammattei. Secondo quanto ricostruito dall’Associated Press, i Migranti si sarebbero già rapidamente divisi in gruppi più piccoli diretti verso due diversi valichi di frontiera. Molti hanno dichiarato di non essere a conoscenza di alcun piano per riunirsi in un secondo momento e ... Leggi la notizia su it.insideover

transnazionale : Migranti: da Honduras carovana verso Usa #spaziotransnazionale informa - transnazionale : Migranti: da Honduras carovana verso Usa #spaziotransnazionale informa - serenel14278447 : Migranti: da Honduras carovana verso Usa -