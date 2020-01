Meteo NAPOLI: BEL TEMPO sino a venerdì, poi CAMBIA TUTTO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà caratterizzato da scenari soleggiati e temperature miti sia giovedì che venerdì, mentre sabato ci sarà un peggioramento che riporterà la pioggia. L'instabilità permarrà anche domenica, con temperature in calo. Giovedì 16: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 8 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. venerdì 17: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 3000 metri. Sabato 18: molto nuvoloso con pioggia, ventoso. Stima Pioggia 8 mm. Temperatura da 9°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 19 Km/h, raffiche 41 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Domenica 19: molto nuvoloso con rovesci, ventoso. Stima Pioggia 10 mm. ... Leggi la notizia su meteogiornale

