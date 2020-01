Meteo MILANO: cambia da venerdì sera per l'arrivo di una PERTURBAZIONE (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO sarà discreto giovedì, con presenza di dense foschie e locali nebbie. Ci sarà un graduale peggioramento venerdì con piogge dalla tarda sera, preludio verso un sabato che vedrà iniziale instabilità con precipitazioni e successive schiarite. Giovedì 16: foschia. Temperatura da -1°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 1031 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. venerdì 17: nubi sparse con foschia. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 3°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Sabato 18: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Stima Pioggia 9 mm. Temperatura da 4°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Ovest 10 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 1400 ... Leggi la notizia su meteogiornale

zazoomnews : Meteo MILANO: molte nubi e foschia. Verso ritorno della PIOGGIA - #Meteo #MILANO: #molte #foschia. - SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni del 15 gennaio - infoitinterno : Previsioni meteo Milano 13-16 gennaio: cielo coperto ma niente piogge. Ancora nebbia -