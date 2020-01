Meteo, le previsioni di domani venerdì 17 gennaio. VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un mese senza precipitazioni in pieno inverno è un fatto piuttosto raro. Da metà dicembre l’Italia (ma anche buona parte dell’Europa occidentale) è stata attanagliata da un potente anticiclone che ha portato gli effetti della tipica stabilità invernale. Sole lungo le coste, temperature rigide al mattino ma miti nel pomeriggio e nebbia in pianura padana e nelle valli del Centro. E tanto smog nelle grandi città con l’adozione di misure restrittive alla circolazione dei veicoli (la situazione dello smog a Milano, Roma e Torino) Pioggia in pianura e neve in montagna Lo spostamento verso i Balcani dell'alta pressione favorirà l'arrivo di una perturbazione nordatlantica. Il tempo peggiorerà da venerdì sera con l'ingresso di venti di Libeccio e piogge sulla Liguria. Tra la notte di venerdì e sabato le piogge si estenderanno a tutto il Nord, alla Toscana, all'Umbria e al Lazio. Sabato il ... Leggi la notizia su tg24.sky

