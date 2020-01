METEO ITALIA per domani, venerdì 17. Peggiora dalla sera, PIOGGIA e NEVE (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il dominio dell'alta pressione è ormai agli sgoccioli, con un radicale cambiamento METEO ormai alle porte. Un fronte perturbato atlantico riuscirà ad intrufolarsi dalla Francia verso il nostro Paese, richiamando poi a sé aria più fredda dal Nord Europa. Ci avviamo quindi verso l'inizio di una fase più dinamica che è certo da accogliere con favore non solo perchè l'inverno mostrerà un volto più consono alla stagione, ma anche perchè la fine del dominio anticiclonico favorirà finalmente un ricambio dell'aria assediata dagli inquinanti in Val Padana. L'anticiclone sul Mediterraneo subirà un collasso, a seguito dell'intrusione del sistema perturbato, e andrà a scavarsi un'area di bassa pressione. L'aria più fredda sarà poi dirottata verso il Mediterraneo lungo il perimetro orientale dell'anticiclone atlantico che si ergerà verso nord in direzione della Gran ... Leggi la notizia su meteogiornale

