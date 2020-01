Meteo estremo alle Hawaii: violenti piogge sulle coste e grandi nevicate in montagna (Di giovedì 16 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: una fortissima ondata di maltempo ha colpito le Isole Hawaii dove si sono verificati dei picchi di precipitazione che non venivano più toccati dall'uragano Lane del 2018. Stando ai dati raccolti dal National Weather Service di Honolulu, sulla costa di Hamakua, situata nella zona nord-orientale della Grande Isola), sono caduti 533,4 mm di pioggia in 24 ore. La zona di Saddle Quarry, situata a monte di Hilo Bay, ha visto cadere 749 mm di pioggia nel giro di 48 ore. Numerose sono state le inondazioni verificatesi sull'Isola e le precipitazioni sono state abbondantissime anche sulle vette montuose. Un pluviometro situato circa 15 chilometri ad est della vetta del Mauna Kea ha misurato 624,5 mm di pioggia in 48 ore. Tutte le strade che collegano le vette vulcaniche e l'osservatorio astronomico sono rimaste bloccate da una pesantissima nevicata. La Maunakea ... Leggi la notizia su meteogiornale

