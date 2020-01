Meteo del weekend 17-19 gennaio: arrivano freddo e neve (Di giovedì 16 gennaio 2020) Meteo del weekend 17-19 gennaio: arrivano piogge, freddo e neve sull’Italia. L’alta pressione sostituta da una corrente polare. Dopo una settimana all’insegna dell’alta pressione, in cui hanno dominato le giornate serene ma con foschie e nebbie diffuse che alimentato una cappa di smog sulle principali città, è in arrivo sull’Italia una corrente fredda di origine … L'articolo Meteo del weekend 17-19 gennaio: arrivano freddo e neve è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #16dicembre #ANSA - 3BMeteo : 35 anni fa la nevicata del Secolo... Foto e video: - IZ0KJM : RT @ilmeteoit: #meteo #16gennaio previsioni per #febbraio le sorti del mese in mano al vortice polare -