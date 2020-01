Meteo BOLOGNA: PEGGIORAMENTO INVERNALE nel weekend (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Meteo su BOLOGNA resterà invariato tra giovedì e venerdì, con ancora stabilità anticiclonica che comporterà la presenza di nubi basse e nebbia. Lo scenario cambierà radicalmente tra sabato e domenica, con il ritorno della pioggia e la neve a quote basse verso i rilievi. Giovedì 16: nubi sparse. Temperatura da -2°C a 9°C. Pressione atmosferica media: 1031 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord 5 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Venerdì 17: foschia. Temperatura da -0°C a 8°C. Pressione atmosferica media: 1026 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2500 metri. Sabato 18: coperto con pioggia, ventoso. Stima Pioggia 30 mm. Temperatura da 3°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord-Ovest 15 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 1100 metri. Domenica 19: molto nuvoloso, ... Leggi la notizia su meteogiornale

