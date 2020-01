Messa in sicurezza stradale: un milione di euro per lavori nell’Agro Nocerino Sarnese (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – La Regione Campania ha finanziato la Provincia di Salerno per interventi di Messa in sicurezza della viabilità per € 9.000.000,00 (Delibera di Giunta n.137/2019 pubblicata sul BURC n. 21/2019). Nell’ambito di questo finanziamento rientrano i lavori di ripristino e Messa in sicurezza della sede stradale della SP 6, della SP 384, SP 434 e della SP 298 nell’Agro Nocerino Sarnese per un importo di € 1.000.000,00. Le strade provinciali interessate quindi sono quattro. La SP 6, al tratto da Punto A (nei pressi dell’innesto con la SP 434) in Comune di Nocera Inferiore fino a fine tratta in comune di San Valentino Torio – fiume Sarno, per circa 4,5 km. La SP 384 via Zeccagnuolo tratto dall’innesto con la A30 fino all’innesto con via Migliaro, costituendo tale tratto la parte residuale degli interventi già in corso di realizzazione con altre ... Leggi la notizia su anteprima24

