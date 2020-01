Merkel fa l’avvocato della Ue: «È la nostra assicurazione sulla vita» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Angela Merkel si intesta il ruolo di avvocato dell’Unione europea. In una lunga intervista al Financial Times, la cancelliera – che ha già annunciato il suo ritiro alla conclusione del mandato nel 2021 – usa parole inequivocabili in difesa della Ue: «Vedo l’Unione europea come la nostra assicurazione sulla vita. La Germania – spiega Merkel – è troppo piccola per essere influente da sola, ed è per questo che dobbiamo sfruttare tutti i vantaggi del mercato unico». Nell’intervista, rilasciata quando mancano due settimane alla Brexit, la cancelliera affronta proprio il nodo dell’addio della Gran Bretagna e avverte: «È un campanello d’allarme per l’Europa». Inoltre, il timore di Merkel è che Londra dopo l’addio a Bruxelles possa diventare, più che un alleato, un competitor della Germania. Nonostante la situazione delicata in seno ... Leggi la notizia su open.online

