Mercedesz Henger Instagram, il costume si perde nei glutei: «Che lato B! Da impazzire» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Forse nei piani del 2020 di Mercedesz Henger c’è quello di far impazzire i suoi numerosi follower su Instagram. Dopo aver pubblicato ieri un video sexy che la ritrae in costume alla Spa di un albergo – con tanto di accappatoio che si apre prima dell’entrata trionfale in piscina – l’ex concorrente de L’Isola dei famosi ha postato qualche ora fa un ritratto eccitante che la mostra a bordo di una tinozza di legno da bagno con riscaldamento. Sullo sfondo il paesaggio incredibile delle Alpi. Gli occhi però erano tutti puntati sulla splendida 28enne, sul suo lato B da sogno. Mercedesz Henger Instagram, il costume si perde nei glutei: «Che lato B! Da impazzire» Lo scatto osé ha per protagonista il fondoschiena maestoso di Mercedesz Henger, che facendosi beffa delle temperature basse, indossa un sensuale costume. Un bikini molto minimale che lascia poco spazio ... Leggi la notizia su urbanpost

ItaliaNotizieV : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, la rivelazione: “Una volta al dì” - SharkITA79 : I due farebbero l’amore una volta al giorno: “è tassativo!”, ha detto il fidanzato della figlia di Eva Henger, e po… - news_confusenet : Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, la rivelazione: “Una volta al dì” -