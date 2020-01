Mercato Juventus, Paratici scopre le carte sul nuovo centrale difensivo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mercato Juventus- Secondo quanto rivelato da Fabio Paratici pochi istanti prima della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, i bianconeri non interverranno sul Mercato per sostituire l’infortunato Demiral. Il direttore sportivo bianconero ha così ammesso: “Non arriverà nessun nuovo difensore. Abbiamo un parco difensori forte e affidabile e in più aspettiamo il ritorno di Chiellini”. Una scelta chiara e determinata: Mercato chiuso. Mercato Juventus, solo Pjaca in uscita: il Genoa alla finestra Nessun movimento per quel che riguarda il Mercato in entrata, ma occhio al possibile addio di Pjaca, il quale potrebbe essere ceduto in prestito per consentirgli di ritrovare la migliore condizione fisica. Leggi anche: Pagelle Juventus Udinese 4-0: Dybala un fenomeno, bene De Ligt-Rugani Il Genoa resta interessata all’attaccante croato, ma bisognerà valutare con ... Leggi la notizia su juvedipendenza

