Mercato europeo - Boom di immatricolazioni a dicembre, il 2019 si chiude in crescita (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il Mercato europeo dellauto chiude il 2019 coi classici fuochi d'artificio. Secondo i dati dell'Acea, l'Associazione europea dei costruttori, le immatricolazioni annuali nell'area Ue+Efta si sono attestate su 15.805.752 unità, l'1,2% in più rispetto al 2018. Fino a novembre il trend era stato negativo, seppur di poco (-0,3% il consuntivo dei primi undici mesi), ma il Boom di registrazioni di dicembre ha invertito la rotta: parliamo di 1.261.742 unità, pari a una crescita del 21,4%. Le ragioni del Boom. Un tasso di incremento del genere trova le sue cause in tre fattori, a partire dalla bassa base di confronto con un 2018 penalizzato dall'effetto Wltp, le nuove procedure di omologazione in vigore dall'1 settembre. Inoltre, è stata riscontrata una corsa alle auto immatricolazioni, per la necessità delle Case di liberarsi di un consistente stock di vetture in vista delle nuove ... Leggi la notizia su quattroruote

