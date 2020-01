Mercato auto Europa, a dicembre evitato il peggio. Il 2019 si chiude con un +1,2% (Di giovedì 16 gennaio 2020) In virtù di una forte impennata nel mese di dicembre, che con un giorno lavorativo in più ha fatto registrare una crescita del 21,4% con 1.261.742 vetture vendute, il Mercato auto nell’area EU più Efta ha chiuso il 2019 con un segno positivo: +1,2%. Il totale di immatricolazioni di autoveicoli lo scorso anno ha quasi raggiunto i 16 milioni (15.805.752, per la precisione), come ha reso noto l’associazione dei costruttori del vecchio continente (ACEA). In particolare, come spiega il centro studi Promotor, quasi i tre quarti dei veicoli sono stati venduti nei cinque mercati continentali più importanti: Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna. Il Mercato tedesco ha chiuso con un +5% (3.607.258 immatricolazioni), risultato che negli ultimi venti anni è secondo solo a quello del 2009, sostenuto allora da bonus aziendali. Poi c’è il Regno Unito, in calo per il terzo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

