“Mera descrizione socio economica del territorio”: così si giustifica la scuola che separa i bambini in base al reddito (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma, la giustificazione della scuola che separa i bambini in base al censo Nessun intento discriminatorio ma una “mera descrizione socio economica del territorio”. È questa la giustificazione adottata dal Consiglio di Istituto dell’Ic di Via Trionfale intervenuto nella polemica apertasi dopo la denuncia del quotidiano Leggo che ha riportato le parole con cui l’Istituto Comprensivo di via Trionfale di Roma illustra – nella propria presentazione – la distinzione delle classi tra riservate ai figli dell’alta borghesia e quelli delle colf. Presentazione poi rimossa su sollecito del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. La scuola dovrebbe sempre operare per favorire l’inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l’istituto romano di cui ci racconta oggi @leggoit ... Leggi la notizia su tpi

