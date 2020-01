Meningite, promessa della danza muore a 14 anni (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Valentina Sanna, danzatrice di 14 anni, è morta a causa di una rara forma di Meningite mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Sardegna È morta a 14 anni a causa di una rara forma di Meningite. Valentina Sanna, giovane promessa della danza, stava trascorrendo le vacanze di Natale con tutta la famiglia in Sardegna, sua terra d'origine, quando ha iniziato a sentirsi male. Il giorno di Santo Stefano, la ragazza aveva iniziato ad accusare un forte mal di testa a cui si erano poi aggiunti anche febbre alta e malessere. Sintomi che avevano subito fatto pensare ad una influenza. Ma in pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate. Dopo aver dato l'allarme al 118, la giovane ballerina è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Lì i medici hanno le subito diagnosticato la Meningite, ma la malattia non le ha lasciato scampo: nonostante gli sforzi dei ... Leggi la notizia su ilgiornale

