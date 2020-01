Meningite: oltre 30700 vaccinazioni nelle province di Bergamo e Brescia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Continua la campagna di vaccinazione dopo i casi di Meningite nelle province di Bergamo e Brescia. Sono stati 30.765 i vaccini anti-Meningite erogati tra le due province, dal 24 dicembre fino alla giornata di ieri. Nel dettaglio, il bollettino fornito da Regione Lombardia parla di 19.594 vaccinazioni erogate tra il 24 dicembre e il 15 gennaio nelle 9 sedi vaccinali e presso i medici di famiglia della provincia di Bergamo e di 1.171 erogate tra il 4 e il 15 gennaio nel Bresciano, dove da alcuni giorni è rimasto attivo solo l’ambulatorio di Iseo. Sono stati invece, dal 13 gennaio e oggi, 1000 i vaccini nelle scuole.L'articolo Meningite: oltre 30700 vaccinazioni nelle province di Bergamo e Brescia Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

