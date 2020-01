Meningite, a Sarnico annullata la messa per il patrono: sospeso il bacio alla reliquia del santo (Di giovedì 16 gennaio 2020) annullata la messa per il santo patrono a Sarnico, nella Bergamasca, dopo i casi di sepsi da meningococco che nell'area del basso lago d'Iseo hanno colpito sei persone, due delle quali sono decedute. La massiccia campagna di vaccinazioni nei comuni della zona, con oltre 25 persone immunizzate, non è bastata a rassicurare del tutto la popolazione. Per sicurezza le autorità hanno anche deciso di sospendere il bacio della reliquia del santo in occasione delle messe solenni. Leggi la notizia su fanpage

qn_giorno : #Bergamo, #Sarnico, la messa per il patrono annullata dalla meningite - AmoBergamo : #Bergamo Paura per la meningite, a Sarnico niente bacio alla reliquia e niente tradizionale Messa all’ospedale - Notiziedi_it : Meningite, a Sarnico messa in ospedale per la festa del patrono annullata e stop al bacio della reliquia -