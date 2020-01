Meghan Markle in tribunale, tradita dall’opportunismo del padre Thomas (Di giovedì 16 gennaio 2020) Markle contro Markle? A quanto pare Meghan non riesce proprio a stare lontana dal gossip per quanto ci provi con tutta se stessa. Dopo la cosiddetta “Megxit“, l’attrice si trova ad affrontare un’altra complicatissima vicenda mediatica a causa di suo padre Thomas. Markle contro Markle Lo scorso febbraio, una lettera estremamente privata è apparsa sulle pagine del “Mail on Sunday”. Si trattava di un messaggio esclusivamente diretto a Thomas Markle da parte della figlia Meghan, in cui la duchessa di Sussex esprimeva al genitore tutto il disappunto e l’amarezza per i suoi comportamenti pubblici. “Il mio cuore è in mille di pezzi per colpa tua”, scriveva l’ex attrice americana, “perché hai detto falsità sul mio conto provocando in me inutile dolore, magari perché sei orchestrato. È qualcosa che non capirò mai di ... Leggi la notizia su velvetgossip

